Çevre yolunda başıboş at otomobile çarptı

Bursa'da başıboş atlar karşı yönden gelen araca çarpması saniye saniye kaydedildi. Bir çok kez yaşanan olay için ise sürücüler biran önce çözüm bulunmasını istedi.

Çevre yolunda başıboş at otomobile çarptı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’da başıboş atlar karşı yönden gelen araca çarpması saniye saniye kaydedildi. Bir çok kez yaşanan olay için ise sürücüler biran önce çözüm bulunmasını istedi.

Bursa’da 11 Eylül Bulvarı, yakın çevre yolunda sahipsiz şekilde başıboş gezen atlar trafiği birbirine kattı. Ters şeritten dört nala koşan atlar, karşı yönden gelen araca çarptı. Sürücü ne olduğunu anlamadan aracın ön tarafı dağıldı. Yaşanan korku dolu anlar ise, saniye saniye bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Belirli aralıklarla buna benzer olayların yaşandığını belirten sürücüler, başıboş atlar için biran önce çözüm bulunmasını istedi.