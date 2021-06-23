11 farklı üniversiteden 21 bilim insanı müsilajla mücadele edecek

Müsilajla mücadele edecek Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu üyeleri açıklandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükaydın, “Kurul 11 farklı üniversiteden 21 bilim insanından oluşuyor” dedi.
“11 farklı üniversiteden 21 bilim insanı görev alacak”Basın açıklamasında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükaydın, “Geçtiğimiz günlerde Kocaeli’nde yapılan toplantıda sayın bakanımız 22 maddelik bir eylem planı açıklamıştı. Bu eylem planının birince maddesinde Marmara Belediyeler Birliğinin bünyesinde bir Bilim ve Teknik Kurulu oluşturulması öngörülmüştü. Yine aynı maddede bir koordinasyon kurulu öngörüsü vardı. Cumhurbaşkanımızın yayınladığı kararname ile koordinasyon kurulu oluşturuldu ve ilk toplantısını yaptı. Bugün de Bilim ve Teknik Kurulunun üyeleri açıklandı. TÜBİTAK Başkanı başkanlığında 11 farklı üniversiteden 21 bilim insanının oluşturulduğu bir kurul. Disiplinler arası bir çalışma yapacaklar. Önümüzdeki hafta bir toplantı yapıp alt çalışma gruplarını oluşturacaklar. Öncelikli olarak TÜBİTAK MAM Kampüsü üzerindeki imkanları kullanacaklar. Sonrasında da diğer üniversitelerimizin teknik imkanlarıyla uzun bir çalışma sürecinin içerisine girecekler. Bilim insanlarının tamamen kendi aralarından tespit ettikleri bir çalışma bu. Marmara Belediyeler Birliği olarak üniversitelerimize yazdık ve konu ile ilgili çalışmalar yapan akademisyenleri bize önermelerini istedik. Kendi iç dinamikleri, kendi önerdikleri isimlerle bir ekip oluşturuldu ve bu doğrultuda devam edecek. Seçimi biz yapmadık, bunlar bizlere ilgili üniversitelerden bildirilen isimlerdir” dedi.