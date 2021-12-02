183 taşınmazın imar planı iptal edilince satışları durduruldu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde açık arttırma usulüyle satışa sunulacağı belirtilen 183 adet taşınmasın imar planı iptal edilince satışı durduruldu. Milli Emlak Şefliği ise konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Kaynarca ilçesinde 6-9 Aralık tarihleri arasında deniz kıyısında bulunan toplam 183 adet taşınmazın açık arttırma usulüyle satılacağı duyurulmuştu. Açık arttırma ile satışa sunulması beklenen taşınmazların Kaynarca Belediyesi Meclisi tarafından 26 Kasım tarihinde mevzi imar planlarının iptal edildiği bildirildi. Yaşanan durum üzerine ise Kaynarca Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği, taşınmazların ikinci bir emre kadar satılmayacağını yazılı olarak açıkladı. Sakarya Valiliğine dün gönderilen yazıda ise, “Söz konusu taşınmazlara ilişkin mevzi imar planının Kaynarca Belediye Meclisinin 26.11.2021 tarihli 69 sayılı kararıyla iptal edilmiş olması nedeniyle, söz konusu taşınmazların satış işlemlerinin ikinci bir emre kadar durdurulması uygun görülmüştür” denildi.