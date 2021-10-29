29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlandı

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Törene katılan yüzlerce öğrenci ellerindeki Türk bayrakları ile renkli görüntüler oluştururken zırhlı araçların geçişi beğeniyle izlendi.

Devlet Bahçeli Bulvarı’nda düzenlenen tören Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara ile Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca’nın vatandaşların bayramlarını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende Vali Erdinç Yılmaz günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı. Osmaniye Belediyesi’nin mehteran takımının gösterilerini sunmasının ardından öğrenciler halk oyunları gösterilerini sergiledi. İlkokul öğrencilerinin bayrak gösterisinden öğrenciler, muharip gaziler, askeri birlikler ile zırhlı araçların geçişi ile tören sona erdi.

Vali Yılmaz, “Cumhuriyet bağımsızlığından ödün vermeyen, hiçbir zorluğa boyun eğmeden, yurduna ve egemenliğine sahip çıkan, Atatürk ilke ve inkılâplarını gönülden benimseyen büyük Türk Milleti’nindir. Cumhuriyet göklerde dalgalanan bir hilal uğruna mücadele veren, vatan aşığı ve bayrak sevdalısı Türk evlatlarınındır. “Vatan uğruna ölmek, esaret altında yaşamaktan daha onurludur. Ne mutlu vatan uğruna canını verene!” diyerek Kuvâ-yi Milliye ruhuyla vatan topraklarına sahip çıkan, heybesinde azığı, elinde silahı olmadan canlarını ortaya koyan yüce Türk Milleti, bu mukaddes vatanımızın her bir karış toprağı için yüzlerce ananın gözyaşını, binlerce şehidimiz kanını feda etmiştir” diye konuştu.

BİTLİS (İHA) - Bitlis’in Tatvan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Havanın yağışlı olmasından dolayı Tatvan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törene, Bitlis Vali Yardımcısı ve Tatvan Kaymakam Vekili İzzet Cem Eser, Garnizon Komutan Vekili Topçu Kurmay Albay Üzeyir Durmuş, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın, kurum amirleri, askeri erkân, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajının okunmasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, Cumhuriyetin 98. yıl dönümünü büyük bir şeref ve onur ile anlattığını belirterek, “Yoksul ülkelere örnek olacağız. Bu kaderin bizim kuşağımıza yüklediği bir görevdir. Özgür bir topum oluşturmak, çağdaşlaşmak, bu ideali gerçekleştirmek zorundayız. Cumhuriyet çoğu ülke ve çoğu millet için bir rejim, bir idare sistemi olarak adlandırılabilir. Ancak Türk milleti için Cumhuriyet, bir fedakârlıklar ve kazanımlar bütünüdür. Bu kazanımlar Cumhuriyeti korumak için canından vazgeçen Asteğmen Kubilay’dır. Cumhuriyet henüz 21 yaşındayken cumhuriyetin ışığını Anadolu’nun her köşesine yaymaya çalışırken Diyarbakır Bismil’de şehit edilen Neşe Alten’dir. Cumhuriyet, devletimizin ve milletimizin birliğini ve bütünlüğünü korumak adına bölücü örgütle mücadele sırasında şehit olan güvenlik korucumuz Yücel Aki’dir” dedi.

Tatvan Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan program; şiir ve türkü okunması, değişik yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin takdim edilmesiyle son buldu.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Gaziantep’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle İstasyon Meydanı’nda kutlama programı düzenlendi. Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, geçit töreni yapıldı ve düzenlenen spor yarışmalarında derece alan öğrencilere hediyeler verildi. Programa Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugayı Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı.

“Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun”

Programda konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitleri ile gazileri anarak, “Sizlerle birlikte tüm Gaziantepli vatandaşlarımın Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bugün burada Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sevincimize ortak olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin İlan’ının 98’inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklâl Harbimizin zafere ulaşmasında ve devletimizin kuruluşunda vazife üstlenen kahramanlarımızı saygıyla yad ediyorum. Tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum. Bu devleti; alnına kına yakarak, çocuğunu cepheye gönderen analar kurdu. Okuluna, sınıfına, gençliğine yüz çevirip, vatanı için, namusu için düşman üzerine atılan gençler kurdu. Ben aç kalayım, yeter ki kahramanlarımız doysun diye; buğdayını, ekmeğini, yağını askere gönderen köylüler kurdu. Bu devleti; sırtında ağırlığının beş katı mermi taşıyan seyit onbaşılar, çocuğu kucağında cepheye silah götüren kadınlar kurdu. Bu nedenledir ki; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, fedakarlığın, kardeşliğin, birliğin, aynı yola baş koymanın bayramıdır ve bu nedenledir ki, Bu Bayram, Bu Devlet var olduğu sürece birlik ve beraberlik ruhuyla kutlanmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal ve istikbal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Bin yıldır bu toprakların vatanımız olması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.

KIRKLARELİ (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıl dönümü, Kırklareli’nde düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet’in 98. yılı kapsamında bir dizi etkinlikler düzenlendi. İlk olarak Kırklareli Valisi Osman Bilgin makamında tebrikleri kabul etti. Etkinlikler Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen tören ile devam etti. Vali Osman Bilgin, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran ve Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu askeri araç ile vatandaşları selamladı. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim kutlama mesajı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasında Vali Osman Bilgin, “Her zaman olduğu gibi özellikle korna virüs sonrası özlediğimiz ve Kırklareli yakışan güzellikte ve kalabalıkta birlikte 98. yılında cumhuriyetimizin 98. yılını kutlamak için buraya toplanan herkesi saygı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Mazinin bize yüklediği onur ve sorumlu bağlamında geçmişte olduğu gibi bu günde mazlumlara gün ışığı olan ay yıldızlı şanlı bayrağımız kutsal vatan torağının üzerinde tereddütsüz dalgalanmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 1 asırlık şanlı geçmişe sahip İstiklal harbimizin zafere ulaşmasında ve yeni devletimizin kuruluşunda vazife üstlenen kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi saygı ile yad ediyorum. Bundan 100 önce bir araya gelen ve yurdumuzun tüm değerlerine karşı amansız bir saldırı başlatarak bütün direnç noktalarımızın zayıfladığı o zamanlarda bizi ve değerlerimizi bu coğrafyadan silebileceği zanneden odaklar bugün çok iyi bilmelilerdir ki bu millet gücünü ve iradesini tanktan, tüfekten ve modern tesisatlarından değil, kendisine geçmişine miras kalan aziz ve kutsal bilincinden almıştır” dedi.

Konuşmanın ardından tören öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları gösterileri ile devam etti.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya’nın Simav ilçesinde, Cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yıldönümü resmi tören ve hazırlanan etkinliklerle kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Öğrencilerin ve vatandaşların Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Mehteran gösterisinin başlamasıyla birlikte, Simav semalarında Yamaç Paraşütü Pilotu Celal Akbulut’un Türk Bayraklı uçuş görüntüleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine damgasını vurdu.

Simav Halk oyunları ve mehteran konseriyle devam eden Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Mehter Başı Erdoğan Kılıç’ın mehteran duasıyla sona erdi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanırken, tören sonunda gaziler ve öğrenciler yürüyüşü, kamu kurum ile kuruluşlarının araçlarının geçişi büyük beğeni topladı.

Bilecik’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Milletvekilleri Selim Yağcı ve Yaşar Tüzün, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Koç, Belediye Başkanı Semih Şahin, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, vali yardımcıları, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve öneminin anlatan bir konuşma yapan Vali Kızılkaya, "Bugün burada bağımsızlığın sembolü bu kutlu ay yıldızlı bayrağın altında hep birlikte büyük bir gururla, büyük bir sevinçle toplanmamızı sağlayan başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun liderliğinde kendinde sonraki nesilleri, bizleri bizden sonra gelecekleri düşünerek kanını,canını, malını, en sevdiklerini gözünü kırpmadan vatan, namus, din uğruna millet ve devlet yoluna kurtuluş savaşında feda eden atalarımızı minnet, şükran tazimle anıyorum. Ruhları şad olsun. Kurtuluş savaşımızın zaferle sonuçlanmasından sonra 29 Ekim 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet milletimize verilmiş en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. İşte bu değer bizleri milli bir devletin onurunu özgürce düşünebilen, eşit hakları olan birer ferdi. Devletin tek ve gerçek sahibi haline getirmiştir. Devlet yönetme işini kişilerin, ailelerin bir zümrenin ya da belli bir sınıfın eline bırakmayan Cumhuriyet sistemi 1923’den beri ülkemize büyük katkılar sağlamış, Türk toplumunu millet olma bilincine ulaştırmış, bireyi vatandaş olmaya yükseltmiştir. Artık egemenlik hiçbir şart olmaksızın milletin olmuştur" dedi.

"Kutlamalar balo ile sona erecek"

Konuşmanın ardından Cumhuriyet Koşu’sunu tamamlayan öğrenciler Vali Kızılkaya’a, Türk bayrağını teslim etti. Vali Kızılkaya’da Türk bayrağını öperek teslim aldı. Tören, günün anlam ve önemini anlatan şiirlerin okunması, folklor gösteriler, minik öğrencilerin karate gösterisi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yapılan yarışmalarda derece girenlerin ödüllerinin verilmesiyle devam etti.

Tören sonunda gaziler ve öğrenciler yürüyüşü, kamu kurum ile kuruluşlarının araçlarının geçişi büyük beğeni topladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın devlet kutlamaları Bilecik Valiliği tarafından düzenlenen Cumhuriyet Balosu ile son bulacak.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa’da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde sahneye çıkan sıra gecesi ekibi, uzun hava eşliğinde bayramı kutladı. “Ölürüm Türkiyem” türküsünü de seslendiren grup, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Şanlıurfa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları valilik önünde gerçekleştirildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, merkez ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, emniyet ve askeri yetkililer, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşların katıldığı kutlamalar, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Şanlıurfa usulü Cumhuriyet kutlaması

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in konuşmasının ardından sahneye çıkan Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Sıra Gecesi Topluluğu, izleyicilere unutulmaz bir gün yaşattı. Müzik topluluğu uzun hava çekerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına renk kattı. “Ölürüm Türkiyem” Türküsünü de seslendiren grup, izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Genç sporcuların çeşitli gösteriler düzenlediği kutlamalarda öğrenciler şiirler okudu. Halk oyunları gösterilerinin de düzenlendiği kutlamalarda minik bir sporcu ile halk oyunlarını sergileyen genç kızlar, protokol üyelerine Türk Bayrağı verdi. Bayrakları alan protokol üyeleri, öperek alınlarına koyduktan sonra gençleri tebrik etti. Renkli görüntülerle gerçekleştirilen kutlamaların ardından konuşan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, herkesin bayramını kutladı.

IĞDIR (İHA) - Iğdır’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yılı büyük bir coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı töreni Valilik makamında Vali/Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim’in tebrikleri kabulüyle başladı.

Tören daha sonra Zübeyde Hanım Bulvarında devam etti. Vali/Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim, tören alanını dolaşarak öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim mesajı okundu. Daha sonra Vali/Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim, bir konuşma yaptı. Vali Sarıibrahim, tören alanını selamladıktan sonra, “Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden bu kurtuluş mücadelesinde kadınından erkeğine yedisinden yetmişine kadar tek yürek tek yumruk olan azizi milletimiz bugünde birlik içerisinde kardeşlik içerisinde geleceğini inşa etmektedir” dedi.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri daha sonra öğrencilerin şiir okuması ile devam etti. Etkinlikte Milli Eğitim Müdürlüğün düzenlediği resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vali Sarıibrahim, hediyelerini verdi. Cumhuriyet Bayramı töreni, folklor gösterisi, resmigeçit töreni ve Cumhuriyet yürüyüşü ile devam etti. Iğdır Zübeyde Hanım Bulvarından Mehmet Çavuş Anıtına kadar yürüdükten sonra burada Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’mızdan sonra şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu.

Tören Cumhuriyet Bayramı anısına 98 fidan dikimi yapılmasıyla son buldu.