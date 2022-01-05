Altınova Hersek Lagünü Kuş Oteli’nde kuş türü 239’a çıtı

Yalova’nın Altınova İlçesi sınırları içerisinde bulunan Hersek Lagünü Kuş Oteli binlerce su kuşunu misafir ediyor.

Lagüne gelen kış göçmeni kuşların arasında zaman zaman nadir türler de görülmektedir. Altınova Belediyesi kuş gözlemcisi Fatih Bülbül ve konuk kuş gözlemcileri tarafından yapılan gözlemde korunma statüsü kırmızı listede "Hassas (VU Vulnerable) kriterinde" olan Kadife Ördek gözlemlendi. Kadife Ördek ile Hersek Lagününde kuş türü sayısı 239’a çıktı. Altınova Belediyesi’nin titizlikle gerçekleştirdiği koruma, geliştirme ve tanıtma çalışmaları semeresini veriyor. Başta doğaseverler, kuş gözlemcileri ve kuş fotoğrafçıları Lagünde kuşları gözlemleyip, alandaki sosyal tesislerinden yararlanıyor.

Yılın ilk günlerinde genç Kuş Gözlemcisi Çağan Abbasoğlu’nun katılımıyla ekip olarak Hersek Lagününde kuş gözlem çalışması gerçekleştirdiklerini söyleyen Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, “İlk olarak kuş gözlem merkezindeki kuleden genel alanı taradıktan sonra Çağan Abbasoğlu’ndan gelen, ‘Lagünün deniz tarafı sisle kaplı olacağı için kuşlarının kıyıya yakın olabileceği’ düşüncesi ile o bölgeye gittik. Deniz ile Lagün arasındaki kıyıda konuşlanarak gözleme başladık. Etrafı tararken Çağan Abbasoğlu’nun vizöründeki kuşu görünce şimdiye kadar görmediğimiz farklı bir ördek türü olduğunu anladık. Kısa bir araştırmadan sonra kesin olarak dişi birey Kadife Ördeği olduğuna karar verdik. Türkiye’de nadir görülen Kadife Ördek (Melanitta fusca) Hersek Lagünü için de yeni bir türdü. Daha sonra bu haberi öğrenen kuş gözlemcisi arkadaşların alana gelmesi sonrası onların katkısıyla ikinci bireyi de kayıt altına aldık. Kadife Ördek kaydıyla Hersek Lagünü tür sayısı 239’a çıkmış oldu. Gözlem çalışmasını bitirdiğimizde Kadife Ördek yanında nadir türlerden 5 birey Kulaklı Batağan (Podiceps auritus) ve 1200 flamingo (Phoenicopterus roseus) ile toplamda 74 türden 5 binin üzerinde kuş günün envanterine girdi” diye konuştu.

Marmara’da en son 1917’de görüldü

Kuşları gözlemlemeye başladığı ilk günlerden beri Hersek Lagünü en sevdiği alanlardan biri olduğunu söyleyen Çağan Abbasoğlu, “Bölgenin kuşlar için güvenliği ve denizle bağlantısından dolayı besin zenginliği kuşlar için önemli bir sığınak olmasını sağlıyor. Yılın bu döneminde kuzeyden gelen nadir türlerini bulma ihtimali oluyor, bu da gözlemlere ayrı bir heyecan katıyor. Marmara Denizi’nde en son 1917’de görülen, ülkemizde daha çok Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarını ziyaret eden Kadife Ördek de bu efsane türlerden biriydi. Fatih Bülbül Ağabey ile yaptığımız bu gözlemlerde Hersek Lagününe daha pek çok yeni tür ekleyeceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.