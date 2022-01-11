Altınova’da ‘Sıfırdan Başlıyoruz’ Projesi

Yalova’nın Altınova ilçesinde, Resmi Gazetede yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği gereğince, “Sıfırdan Başlıyoruz” Projesi başlatıldı.

Resmi Gazetede yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği gereğince, Altınova Belediyesi ile Sefine Tersanesi tarafından "Sıfırdan Başlıyoruz" Projesi başlatıldı. Altınova’da başlatılan “Sıfırdan Başlıyoruz” Projesinin gerçekleştirilmesi ve uygulanmasına yönelik protokol, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve Sefine Tersanesi Yönetim Kurulu Üyesi Demir Koloğlu tarafından İmza altına alındı. İmza törenine Sefine Tersanesi yöneticileri ile Altınova Belediyesi proje ekibi de katıldı.

Altınova ilçesi sınırları içerisinde geçerli olacak olan projeye göre; ilçe sınırlarında oluşan organik nitelikli yemek hazırlama atıkları, çay posaları, ağaç budama ve çim atıkları gibi atıklardan kompost üretilecek. Tüketilmemiş artan yemeklerden ise kedi- köpek maması üretilecek. Söz konusu atıklar sıfır atık değerlendirilecektir. Projede yöre halkının ve işletmelerin azami ölçüde katılımı sağlanacak. Proje ile yöre halkının ve işletmelerin çevresel ve sosyal bilinçlenmesi temin edilecek. Kompost kullanımı teşvik edilecek, kimyasal gübre kullanımı azaltılarak iyi tarım uygulamaları teşvik edilecek. Proje kapsamında elde edilecek kompost ve kedi-köpek mamaları yöre halkıyla 7. PR paylaşılacak. Kedi-köpek mamaları sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla kullanılacak.