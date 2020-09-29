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Anadolu Yakası’nda ceviz büyüklüğünde dolu yağışı etkili oluyor

ANADOLU YAKASINDA CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

Anadolu Yakası’nda ceviz büyüklüğünde dolu yağışı etkili oluyor

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda dolu yağışı etkisini göstermeye başladı. Yağan dolunun ceviz büyüklüğünde olduğu görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarısının ardından İstanbul’un bazı bölgelerinde dolu yağışı etkisini göstermeye başladı. Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve çevresinde dolu yağışının etkili olduğu görüldü. Yağan dolunun neredeyse ceviz büyüklüğünde olduğu gözlendi. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar arabalarını korumak için önlem aldı.

Doluya hazırlıksız yakalandığını belirten bir vatandaş, "Ceviz büyüklüğünde, taş büyüklüğünde dolu yağdı" dedi.

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