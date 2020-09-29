Anadolu Yakası’nda ceviz büyüklüğünde dolu yağışı etkili oluyor

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda dolu yağışı etkisini göstermeye başladı. Yağan dolunun ceviz büyüklüğünde olduğu görüldü.
Doluya hazırlıksız yakalandığını belirten bir vatandaş, "Ceviz büyüklüğünde, taş büyüklüğünde dolu yağdı" dedi.
ANADOLU YAKASINDA CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI
İstanbul’un Anadolu Yakası’nda dolu yağışı etkisini göstermeye başladı. Yağan dolunun ceviz büyüklüğünde olduğu görüldü.
Doluya hazırlıksız yakalandığını belirten bir vatandaş, "Ceviz büyüklüğünde, taş büyüklüğünde dolu yağdı" dedi.