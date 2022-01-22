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Arnavutköy beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu

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İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı ile Arnavutköy beyaza büründü. Kartpostallık görüntüler oluşan beyaz örtü altındaki ilçe drone ile görüntülendi.

Arnavutköy beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu
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İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı ile Arnavutköy beyaza büründü. Kartpostallık görüntüler oluşan beyaz örtü altındaki ilçe drone ile görüntülendi.

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Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Gece boyunca aralıklarla etkili olan yağış sonrası Arnavutköy beyaza büründü. Beyaza bürünen ilçede ve ormanlık alanlarda gün doğumu ile birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Beyaz örtü altındaki ilçe drone görüntülendi.

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