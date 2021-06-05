Ataşehir Belediyesi 12’inci çevre şöleni yapıldı

Çevre konusunda toplumsal duyarlılığın artarak devam etmesi, gelecek nesillere yaşanılabilir, sağlıklı, yeşil ve temiz bir dünya bırakılması amacıyla her yıl düzenlenen Ataşehir Belediyesi Çevre Şöleni’nin bu yıl 12’incisi yapıldı.

Bu yıl da pandemi nedeniyle alınan tedbirler ve sosyal mesafe kuralları gereği kalabalık etkinlikler yapılamadığı için çevre şöleninde farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Çevre Şöleni’nin son gününde ilk olarak Çevre TIR’ı orkestra eşliğinde müzikler çalarak Ataşehir’in mahallelerini gezdi. Ataşehir Belediyesi iş birliğiyle bisiklet sporunun yaygınlaşması ve ulaşımda bisikletin kullanımını arttırmak için; Bisikletliler Derneği, Migros, Ataşehir Kent Konseyi, İSPARK, ETİ Gıda, Peugeot Bisiklet, Denge Elektronik ve İnteraktif Çevre kurumları doğa dostu bir organizasyona imza atıldı.

Her yaştan amatör ve profesyonel bisiklet tutkunları birbirinden renkli bisikletleriyle etkinlik alanında bisikletlerine binerek pedallarını bu kez de doğa ve çevre için çevirdiler. Günün anısına Ataşehir Belediyesi ve Eti Gıda tarafından katılımcılara minik hediyeler dağıtıldı. Ataşehir Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu tarafından ise fidan dağıtımı yapıldı. Etkinlik alanına bisikletleriyle gelenlere ve depolarda atıl olan bisikletlerini getirenlere noter huzurunda düzenlenen çekilişle 10 adet bisiklet hediye edildi. Çok sayıda gönüllü, köy okullarındaki çocuklara bağışlanması için kullanmadıkları bisikletlerini de getirdi. Bakım ve onarımları yapılan bisikletler çocuklara hediye edilecek. Tamir edilemeyelerin ise geri dönüşme kazandırılacağı belirtildi.

Düzenlenen etkinliğe, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları Sadık Semih Kayhan, Hüseyin Hışman, belediye birim müdürleri ile çok sayıda Ataşehirli katıldı.

Daha temiz bir çevre ve Ataşehir için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ayten Kartal, “Bu yıl çevre şöleninde sağlıklı, güvenli, doğa dostu bir organizasyon düzenledik. İnsanların bisiklet sporuna yönelmesi hem de doğanın korunması için bisikleti tercih edilmesini Ataşehir Belediyesi olarak destekliyoruz. Ataşehirimizde 11.000 metre bisiklet yolu yapıldı. Yeni bisiklet yolları yapılmaya devam edilecek. Amacımız bisiklet kullanımını Ataşehir’de’ daha çok yaygınlaştırmak. Bu farkındalığı hep birlikte oluşturacağız” diye konuştu.