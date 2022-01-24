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Ataşehir Ormanı’nda kartpostallık görüntüler

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İstanbul’da gece saatlerinde etkisini attırarak devam eden kar yağışı Ataşehir Ormanları’nı beyaza bürüdü. Oluşan kartpostallık kar manzaraları havadan görüntülendi.

Ataşehir Ormanı’nda kartpostallık görüntüler
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İstanbul’da gece saatlerinde etkisini attırarak devam eden kar yağışı Ataşehir Ormanları’nı beyaza bürüdü. Oluşan kartpostallık kar manzaraları havadan görüntülendi.

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İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kentin birçok bölgesini beyaza bürüdü. Kar yağışı birçok noktada etkisini gösterirken, sabah işlerine gitmek isteyen vatandaşlar güne beyaz örtü ile uyandı. Kar yağışı sonrası Ataşehir Ormanları’nda da kartpostallık görüntüler oluşurken ağaçlar, evlerin çatıları, araçların üstleri beyaza büründü. Oluşan kartpostallık kar manzaraları havadan drone ile görüntülendi.

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