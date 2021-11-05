Ayasofya Camii sis bulutunda kayboldu

İstanbul’da etkili olan sis, tarihi yarımadada masalsı görüntüler oluşturdu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin sis bulutu altında adeta kaybolduğu anlar drone ile havadan görüntülendi.

Ayasofya Camii sis bulutunda kayboldu
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İstanbul’da etkili olan sis, tarihi yarımadada masalsı görüntüler oluşturdu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin sis bulutu altında adeta kaybolduğu anlar drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis, deniz ulaşımından aksamalara neden oldu. İstanbul Boğazı sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatılırken, İDO ve Şehirhatları’nda da seferler iptalleri yaşandı.

Etkili olan sis tarihi yarımadada ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camii sis bulutu altında adeta kayboldu. Tarihi yarımadayı kaplayan sis bulutunun oluşturduğu masalsı anlar, drone ile havadan görüntülendi.

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