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Aybar kar fırtınasının ardından Aydos Tepesi’nde masalsı görüntüler

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İstanbul’da kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası Aydos Tepesi beyaza büründü. Aydos Tepesi’ndeki kartpostallık manzara havadan görüntülendi.

Aybar kar fırtınasının ardından Aydos Tepesi’nde masalsı görüntüler
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İstanbul’da kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası Aydos Tepesi beyaza büründü. Aydos Tepesi’ndeki kartpostallık manzara havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar fırtınası etkisini gösterdi. Dün akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza bürünürken, Aydos Tepesi de kara teslim oldu. Etkili olan kar yağışıyla Aydos Ormanı ve çevresinde oluşan kartpostallık kar manzaraları dronla havadan görüntülendi.

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