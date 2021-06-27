Kartal Belediyesi, toplumda çevreye ve geri dönüşüm atıklarına yönelik duyarlılığı artırmak hedefi ile Aydos Ormanı’nda temizlik seferberliği başlattı.

Kartal Belediyesi Çevre Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında sporcular ve çevre gönüllüleri Aydos Ormanı’nda temizlik yaptı. Kartal Belediyesi’nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Aydos Ormanı’nı temizleme etkinliğine Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan, Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, Aydos Kartalları Grubu, Tempo Spor Kulübü üyeleri, sporcular ve çevre gönüllüleri katıldı.

Etkinlikte piknikçilerin bıraktıkları çöplerin yanı sıra ormana gelişigüzel atılan metal, pet şişe, plastikler, cam ve kağıt gibi geri dönüştürülebilir malzemeler de ayrı ayrı toplandı. Etkinlik sonunda toplanan atıklar geri dönüştürülmek üzere Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından teslim alındı.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan, belediye olarak çevre bilinci ve duyarlılığı ile hizmet verdiklerini belirterek, Aydos Ormanı’nın sadece Kartal değil İstanbul için de kaybedilemeyecek bir değer olduğunu vurguladı. Özellikle cam şişelerin orman için büyük bir yangın tehlikesi oluşturduğunu belirterek orman alanında piknik yapmaya gelen vatandaşları orman emniyeti ve çevre hassasiyeti konularında duyarlı olmaya çağırdı.

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, her yıl belirli aralıklarla Aydos Ormanı’nda temizlik organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirterek şöyle konuştu: “Burada sadece piknikçilerin arkalarında bıraktıkları çöpleri toplamıyoruz, özellikle geri dönüşüm atıklarına da vurgu yapıyoruz. Çünkü doğada organik atıklar, kompost haline geliyor. Ancak; plastik, cam, naylon poşet, kağıt, karton gibi geri dönüşüm atıklarının doğada kaybolması uzun yıllar alıyor. Burada temizliğe katılarak doğayı koruyan herkese katkılarından dolayı müdürlüğümüz ve Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel adına teşekkür ediyorum” dedi.

Ellerinde geri dönüştürülmüş poşetler ve eldivenler ile ormanlık alanda temizlik yapan çevre gönüllüleri onlarca atık toplayarak doğanın korunması gerektiği mesajını verdiler.