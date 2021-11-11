Ayvalık’ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 500 fidan toprakla buluştu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Orman Genel Müdürlüğü tarafından 7 coğrafi bölgede yer alan 28 Orman Fidanlık Müdürlüğü’nde üretilen 84 milyon fidandan 500’ü toprakla buluşturuldu.

Yaklaşık 2 yıl önce Ayvalık’ın Şeytansofrası mevkiinde çıkan orman yangınında küle dönen ağaçlık alanda gerçekleşen etkinlikte; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Erhan Tutar, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Belediye Meclis Üyesi Merih Arslan, daire amirleri ve vatandaşların katıldığı yanan orman alanlarında gerçekleşen ağaç dikimine vatandaşların da ilgisi yoğun oldu.

Defne, zakkum, fıstık çamı ve selvi fidanlarının toprakla buluştuğu etkinlik; Ayvalık Orman İşletme Şefi Deniz Meltem’in nezaretinde gerçekleştirildi. Deniz Meltem, bakanlık tarafından her yıl düzenlenen Milli Ağaçlandırma etkinliğine tüm Ayvalıklıları davet ettiklerini ve 500 fidanı toprakla buluşturacaklarını belirtti.

Etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ”Geleceğe nefes, Dünya’ya nefes” etkinliği kapsamında Türkiye genelinde 84 milyon fidanın toprakla buluşturulmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Dünya genelinde yaşanılan iklim değişikliklerine de işaret eden Başkan Ergin, “Bu sorunla mücadele etmek için de toprakların ağaç ve yeşilliklerle buluşturulması çok önemli. Bunun yanı sıra da bu etkinliğin yaklaşık 2 yıl önce çıkan bir orman yangınında küle dönen Şeytansofrası eteklerindeki bu bölgede gerçekleştirilmiş olması bizim için son derece anlamlı olmuştur” diye konuştu.