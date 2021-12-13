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Ayvalık’ta demir tesisinin atık deposu patladı

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin Karaayıt kırsal mahallesinde bulunan demir zenginleştirme tesisinin atık deposu patladı.

Ayvalık’ta demir tesisinin atık deposu patladı
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin Karaayıt kırsal mahallesinde bulunan demir zenginleştirme tesisinin atık deposu patladı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık’ın Karaayıt Mahallesi’ndeki Bilfer Madencilik’e ait demir zenginleştirme tesisi bünyesindeki katı atık yığınlarının depolandığı alanda sabah saatlerinde çökme meydana geldi.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle katı atık yığınlarının kütle ağırlığının artması sonucunda, katı atıkların çevreye saçılmasına engel olan istinat duvarı tonlarca ağırlığa dayanamayarak çöktü.

Tonlarca atık, istinat duvarının hemen yanındaki dereye ve ekili alanlara saçıldı.

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Dere yatağındaki kimyasal ve zehirli atıkların bölgedeki tarımsal alanların sulamasında kullanılan Madra Barajı’na ulaşmak üzere olduğu bilgisine ulaşıldı. İş makineleriyle istinat duvarının onarımı için çalışmalar başlatıldı.

Öte yandan, yaşanılan olay sonrasında Ayvalık Belediyesi yetkilileri, madenden gelen sulardan numune alarak akarsulara kimyevi madde bulaşıp bulaşmadığının kontrolü yaptıracağı öğrenildi.

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