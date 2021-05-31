Bağcılar’da maymuncuk operasyonu

Bağcılar Belediyesi ekipleri, ölü taklidi yapmasıyla bilinen maymuncuk başta olmak üzere bitkilere zarar veren bütün böceklere karşı alarma geçti. Böcekler, mekanik ve kimyasal yöntemlerle etkisiz hale getirilerek yeşilliklerle ağaçlarla birlikte doğa da korunmuş oluyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte Bağcılar’da yeşil alanlarda ortaya çıkan böcekler, ağaç, çiçek ve çimlere dadanmaya başladı. Son günlerde ilçenin dört bir yanında üvez, kırmızı örümcek, maymuncuk, yaprak kurtları, çam kese ve trips ve benzeri çok sayıda zararlı böcek görülmeye başlandı. Böcekler, ağaç, çim, çiçek ve güllerin yapraklarını yiyerek bazılarının kurumasına bazılarının da hastalanmasına yol açıyor. Bu böcekler arasında en tehlikelisi ise kendilerini sırt üstü yere atıp hareketsiz durarak ölü taklidi yapmasıyla tanınan maymuncuklar. Yaprakları yiyerek zarar veren maymuncuklar, kabuk altlarında, toprak yarık ve çatlaklarında saklanıyor.

Böceklerle iki şekilde savaşılıyor

Bu tehlikenin büyümemesi amacıyla Bağcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, böceklere savaş açtı. Oluşturulan 5 kişilik ekip iki ilaçlama arabasıyla birlikte her gün mahalleleri dolaşarak böceklerle iki şekilde mücadele ediliyor. Bunlardan birincisi mekanik yöntem. Bu uygulamada böcekler, saklandıkları yerlerden çıkarılarak etkisiz hale getiriliyor. Diğeri ise kimyasal yöntem. Burada ise bitkilerin dalları, kökleri ve yaprakları, halk sağlığına uygun olan ve arı, kuş, böcek popülasyonunu etkilemeyecek ilaçlarla ilaçlanıyor.

Yeşil alanlarımız tertemiz ve güvenilir halde

Yeşil bölgelerde yaşanabilecek böcek tehlikelerine karşı bütün önlemleri aldıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Özellikle sıcak mevsimlerde görülen zararlı böceklere yönelik ilaçlama faaliyetlerimizi periyodik aralıklarla sürdürüyoruz. Şu anda bir sorun görünmüyor. Yeşil alanlarımız tertemiz ve güvenilir halde. Hemşehrilerimizin sağlığını ve doğayı korumak için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

İlaçlama çalışmaları kapsamında vatandaş ihbarları da değerlendiriliyor.