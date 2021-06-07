Bakan Pakdemirli: "Marmara Denizi’ndeki müsilajdan etkilenen küçük balıkçı teknelerine destek için teknelerin büyüklüğüne göre destek miktarını iki katına çıkarıyoruz. Bin TL destek alan 2 bin TL alacak, bin 450 TL destek alan, 2 bin 900 lira alacak.

Bakan Pakdemirli: "Marmara Denizi’ndeki müsilajdan etkilenen küçük balıkçı teknelerine destek için teknelerin büyüklüğüne göre destek miktarını iki katına çıkarıyoruz. Bin TL destek alan 2 bin TL alacak, bin 450 TL destek alan, 2 bin 900 lira alacak."