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Balıkesir’de arazileri sular bastı, arı kovanları su altında kaldı

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Burhaniye ilçesinde, iki günden beri süren aşırı yağış yüzünden bazı arazileri su basarken, sahile yakın alandaki arı kovanları da sular altında kaldı.

Balıkesir’de arazileri sular bastı, arı kovanları su altında kaldı
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Burhaniye ilçesinde, iki günden beri süren aşırı yağış yüzünden bazı arazileri su basarken, sahile yakın alandaki arı kovanları da sular altında kaldı.

Burhaniye’de iki günden beri sağanak yağış bazı sıkıntıları da beraberinde getirdi. İmko, Orjan ve Haberkent Tatil Sitelerinin çevresi sularla dolarken, İmko Tatil Sitesi yanındaki arazideki Ramazan Salı’ya ait 90 arı kovanı sular altında kaldı. Yükselen su arı kovanlarına yaklaşırken, sahibi suların daha da yükselmemesi için dua etmeye başladı. Altyapı eksikliği olduğunu anlatan Ramazan Salı, “Burhaniye’nin yazlık İmko Tatil sitesinde, altyapı eksikliğinden dolayı taşkın yağmurlarda su altında kalmaktayız. Şu anda denize giden derelerde sular akmakta olsa bile fazla şiddetli olduğundan dolayı her taraf şişti. Her taraf sular altında kadı. Bizim de bir takım arılarımız var. Bunlar da en yüksek yere kaymamıza rağmen sular altında kaldı. Su kovanların atına kadar geldi. Eğer 2-3 santim daha yükselirse arılar suyun altında kalacak. Yetkililerden bu su kanallarının sadece bu yıla mahsus değil her zaman açık olmasını istiyoruz. Burada bir çalışma yapılması istiyorum. Bu tür afetlere hazırlıklı olmamız gerekiyor” dedi.

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