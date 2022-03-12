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Balıkesir’de kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

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Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde kar yağışında kartpostallık görüntüler oluştu.

Balıkesir’de kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu
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Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde kar yağışında kartpostallık görüntüler oluştu.

Mart ayında yağan kar, Sındırgı ilçe merkezini de beyaza bürüdü. Uzun süren kar yağışı ilçenin değişik noktalarında kartpostallara konu olacak görüntüler ortaya koydu. Özellikle ilçenin turistik noktaları beyazla buluşunca, görüntülerin güzelliği daha farklı bir boyuta taşındı.

Sındırgı ilçe merkezindeki yollarda karla ilgili sıkıntı yaşanmazken Akhisar-Demirci-Simav gibi bağlantı yollarında kısa süreli aksaklık yaşandı. Karayolları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi ekipleri, ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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