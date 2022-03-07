Balıkesir’e soğuk hava ve kar yağışı uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne bağlı 2. Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı meteorolojik değerlendirmede Balıkesir ve çevresi için aşırı soğuk ve yağışlı hava uyarısı yapıldı.

Balıkesir ve Çanakkale Bölgelerini içeren hava tahmin raporu yayınlayan Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Çarşamba günü Balıkesir’in kuzey kesimleri, Perşembe günü ise il genelinde soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı değerlendirildi.

Balıkesir ve Çanakkale Bölgesi genelinde aşırı soğuk hava koşullarının önümüzdeki hafta başına kadar devam edeceği belirtilen değerlendirmede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8-10 derece altında seyredeceği belirtildi. Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren kuzey kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışı değerlendirilirken Perşembe günü ise kuzey ve iç kesimlerde kar yağışı, kıyı ve güney kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde yağış olması bekleniyor. Yağışlı havanın Cuma günü Kıyı Ege’den başlayarak Cumartesi günü bölgeyi terk etmesi tahmin edilen meteorolojik değerlendirmede olumsuz hava şartlarından dolayı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Yapılan değerlendirmede soğuk havanın ise etkisini sürdürmesi beklendiği ifade edildi.

Yapılan değerlendirmede hava sıcaklıklarının 8 Mart’ta 2/6, 9 Mart’ta 1/5, 10 Mart’ta -2/3, 11 Mart’ta -2/1, 12 Mart’ta da -5/1 derece olduğu belirtildi.