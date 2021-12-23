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Balıkesır’in hilali gece görüntülendi

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Balıkesir’in en yüksek noktalarından birisi olan Çamlık tepesinde yapılan hilal drone ile görüntülendi. Çamlık tepesinde bulunan hilal ve Çamlık Şehitler Camii gecenin karanlığında adeta şehri aydınlattı.

Balıkesır’in hilali gece görüntülendi

Balıkesir’in en yüksek noktalarından birisi olan Çamlık tepesinde yapılan hilal drone ile görüntülendi. Çamlık tepesinde bulunan hilal ve Çamlık Şehitler Camii gecenin karanlığında adeta şehri aydınlattı.

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Balıkesir’de Çamlık tepesine inşa edilen Şehitler Cami ve hilal gece karanlığında drone ile görüntülendi. Şehrin en yüksek noktalarından birisi olması dolayısı ile bir çok yerden görülen hilalin eşsiz manzarası vatandaşlarca da ilgi görüyor. Bir çok vatandaş manzarayı görmek için Çamlık tepesine geliyor. Gecenin karanlığında Çamlık tepesinin üzerinden çekilen görüntüler, şehrin eşsiz manzaralarını ortaya çıkartıyor.

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