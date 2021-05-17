Başakşehir’de vektörlere geçit yok

Başakşehir Belediyesi, ilçe genelinde vektörlerle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. 7 gün 24 saat esasına göre çalışan ekipler, son teknoloji ürünü ekipmanlarla Başakşehirlilerin sağlık ve huzuru için görev yapıyor.
Kontrol edilmedik nokta bırakılmıyorİlçe genelinde son teknoloji ürünü ekipmanlarla ilaçlama yapan ekipler, çalışmalarında insan ve çevre sağlığına hiçbir zararı olmayan ürünleri kullanıyor. Çevre sağlığının korunması için Başakşehir’in dört bir yanında çalışma yaptıklarını ifade eden İlaçlama Birimi Sorumlusu Eyüp Şaş, “Ekiplerimiz gün içerisinde ya da daha öncesinde tespitini yaptığımız ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) üzerinden kayıt altına aldığımız sivrisinek üreme alanlarındaki günlük görevlerini yerine getiriyor. Ayrıca Başakşehirlilerden gelen talepleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyor. Alınan taleplerin ardından saha içerisindeki gelişmelere bakılarak ilaç uygulaması, fiziki çalışma veya biyolojik mücadele seçeneklerinden hangisine ihtiyaç duyulduğunu tespit ediliyor. Arazi yapısı dikkate alınarak gerekli ilaçlama çalışmaları yapılıyor” ifadesini kullandı.