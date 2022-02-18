Başakşehir’in geleceği çevre gönüllüleri ile emin ellerde

Başakşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye ve Avrupa’ya örnek olduğu “Sıfır Atık” projesi, ilçe sakinlerinin katılımıyla adeta çevre hareketine dönüştü. Geri dönüşüm çalışmalarına destek veren Başakşehirli çevre gönüllüleri için geri dönüşüm eğitimleri başladı.

“Sıfır Atık” projesi kapsamında hayata geçirdiği hizmet ve uygulamalar Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’daki çok sayıda yerel yönetime de örnek olan Başakşehir Belediyesi, çevreye duyarlı ilçe sakinlerini bir araya getirerek, ilçede yeni bir geri dönüşüm hareketi başlattı. Proje çerçevesinde, “Sıfır Atık” projesine destek olmak isteyen Başakşehirli çevre gönüllülerine eğitim verilmeye başlandı. Eğitimlerde iklim değişikliği, sıfır atık konularında çevre gönüllülerine detaylı bilgiler veriliyor. İlerleyen aşamada sıfır atık toplama merkezi de ziyaret edilerek, ayrıştırmanın nasıl yapıldığı ve atıkların nasıl toplandığı uygulamalı olarak anlatılacak.

Geri dönüşüm eğitimi alan çevre gönüllüleri, belediyenin çeşitli sosyal faaliyetlerinde yer alacak. Geri dönüşüm konusunda daha fazla ve doğru bilgi sahibi olacak gönüllüler, Başakşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği atık toplama, doğa yürüyüşü gibi çeşitli faaliyetlerde bilgilerini Başakşehirlilerle paylaşacak. Başakşehir Belediyesi, ilk etapta 50 kişinin katıldığı eğitimler ile gönüllü sayısını artırmayı hedefliyor. Öte yandan proje kapsamında çevre gönüllülerini çeşitli hediyeler de bekliyor. Gönüllülere 5 litre atık yağ karşılığında 1 litre ayçiçeği yağı, 10 atık pil karşılığında 1 tohumlu kalem ve rozet, 10 cam şişe karşılığında 1 not defteri ve rozet, 2 elektronik atık karşılığında 1 bez çanta, 10 kilogram atık kağıt ve 10 kilogram plastik şişe karşılığında ise market hediye çeki verilecek.

“Önce kendim sonra komşularım başladı”

Güvercintepe’de ikamet eden Neslihan Hasar Kaplan, “Kendimi hep çevre gönüllüsü olarak kabul ettim. Küçüklüğümden bu zamana kadar da bu yönde kendimi geliştirdim. Sokağımda geri dönüşüm konteyneri yoktu. Ben çöpü hep ayrıştırarak çöp kutusuna atardım toplayanlar için kolaylık olsun diye. Daha sonra belediyemizi aradım. Hemen ilgilendiler ve geri dönüşüm kutuları getirdi. Geri dönüşümü ailemin içerisinde yaydım. Sonra binamdaki komşularım da başladı. Şimdi de burada kendimi daha da geliştirerek çevremi bilinçlendirmek istiyorum” dedi.

“Arkadaşım vasıtasıyla başladım”

Neslihan Hasar Kaplan’ın çevresinde başlattığı geri dönüşüm çalışmalarından etkilenen Safa Güler Uçar, “Ben bir çevre gönüllüsüyüm. Arkadaşım vasıtasıyla başladım. Evine gittiğimde kapısındaki geri dönüşüm kutularını gördüm. Çok hoşuma gitti ben de evimde çocuklarım ile başladım. Bu proje ile daha fazla insana nasıl ulaşabiliriz onu öğreneceğim. Bunun için de Başakşehir belediyesine çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

35 yıldır çevre gönüllüsü

Başak mahallesinde ikamet eden Süleyman Ergül, “17 yaşımdan bu zamana kadar çevre gönüllüsüyüm. Bir gazetede Finlandiyalı turistler Fethiye’ye tatile gelerek deniz dibinden çocuk puseti, araba lastiği çıkarttığını okumuştum. Neden o kadar yoldan gelip benim denizimi temizlesinler dedim. Anladım ki bu iş bilinçle oluyor. O gün bugündür yere bir kere bile çöp atmam attırmam. Başakşehir belediyesinden geri dönüşüm ünitesi istedim. Onlar da sağ olsunlar 1 saat içerisinde geldiler. İlgimden dolayı beni bu projeye dâhil ettiler” şeklinde konuştu.