Başkan İlhan Ocaklı: “Metrekareye yaklaşık 50 kiloya yakın yağış oldu”

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, ilçede etkili olan sağanak yağışa ilişkin açıklamada bulundu. Metrekare başına 50 kiloya yakın yağışın etkili olduğunu belirten Başkan Ocaklı, “Dere yataklarının ıslahı konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile görüşeceğiz. Derelerin bir an evvel ıslah edilmesi ve akışkanlığının sağlanması gerekiyor” dedi.

İstanbul Anadolu Yakasında sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde zaman zaman sağanak yağış etkisini gösterdi. Şile’de de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Cadde ve sokakların su bastığı mahallenin sakinleri arabalarını su birikintilerinden kaçırmaya çalışırken kimileri de bahçelerinde biriken suyu dışarı atmaya çalıştı.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, su birikintileri ve baskınlarının yaşandığı alanlara giderek incelemelerde bulundu. Başkan Ocaklı ardından ilçede etkili olan sağanak yağışa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan İlhan Ocaklı yaptığı açıklamada, “Hasar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Metrekareye yaklaşık 50 kiloya yakın yağış oldu. Çavuş Mahallemizde vatandaşlarımızın bir kısmı bundan zarar gördü. Belediye olarak arkadaşlarımız, vatandaşlarımızın yanında yer alıyorlar. Suyun tahliyesi noktasında bütün iş makinelerimizle arazideyiz. Ne gerekiyorsa çalışmalarımızı yapıyoruz. Zaten meteoroloji uyarmıştı, tedbirlerimizi almıştık. Ama takdir edersiniz ki çok kısa süre içerisinde metrekarede 50 kilo yağmur oldu. Dere yataklarının ıslahı konusunda ilgililerle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile görüşeceğiz. Derelerin bir an evvel ıslah edilmesi ve akışkanlığının sağlanması gerekiyor. Buradaki eksik ne varsa İnşallah en kısa süre içerisinde yerine getireceğiz” dedi.