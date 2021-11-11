Başkan Kartoğlu çocuklarla birlikte fidan dikti

İstanbul’un en yeşil ilçelerinden olan Başakşehir’de, fidanlar toprakla buluşmaya devam ediyor. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Fenertepe İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikte Başakşehirli minik öğrenciler, hem fidan dikti hem de gönüllerince eğlendi.

Kişi başına düşen 21 metrekare yeşil alan ile Avrupa’yı ikiye katlayan Başakşehir’de, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ilçedeki okullarda fidan dikme etkinliği düzenlendi. Başakşehir Belediyesi’nin Fenertepe İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirdiği etkinliğe Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

Çocuklar Başakgillerle eğlendi

Başkan Kartoğlu, minik öğrencilerle birlikte yüzden fazla fıstık çam fidanını toprakla buluşturdu. Fidanların can suyunu veren öğrenciler, daha sonra okul bahçesinde kurulan alanda hep birlikte keyifli vakit geçirdi. Şarkıların söylendiği, jonglör ve illüzyonist gösterilerinin izlendiği etkinlikte çocuklar, “Sıfır Atık Güzel Gelecek” projesinin sevimli maskotları Başakgiller ile doyasıya eğlendi.

Ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

Bugüne kadar 1 milyon 550 bin ağaç ve fidan dikimi gerçekleştiren Başakşehir Belediyesi, İstanbul’un en yeşil ilçelerinin başında gelen Başakşehir’deki ağaçlandırma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.