Başkan Tanır, çocuklarla birlikte ağaç dikti

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde, çocuklarla birlikte ağaç dikti.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde, Kestel Atatürk İlkokulu öğrencileriyle birlikte ağaç dikti. Başkan Tanır ve öğrenciler, okul çevresindeki boş alanlarda ıhlamur ağaçlarını toprakla buluşturdu. İlçe genelinde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarına aralıksız devam eden Kestel Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise, park alanları çevresi ile pek çok bölgede ağaç dikimi gerçekleştirdi. Kestel’de 2021 yılının 11’nci ayına kadar toplamda 2480 fidan toprakla buluştu. Konuya ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’Biliyoruz ki bugün dünyaya hediye ettiğimiz fidanlar, gelecekte bu topraklarda yaşayan tüm canlılara nefes olacak. Belki de yüzyıllarca sürecek bir serüven, bugün bu fidanları toprakla buluşturmakla başladı. Yeşil Bursa, yeşil Kestel hedefiyle, Kestel Belediyesi olarak üzerimize düşen vazifeyi yapıyoruz. 2021 yılı başında, daha fazla yeşil alan oluşturmak için 1000 fidan hedefi koymuştuk. Ancak 2021 yılının 11’ci ayında şuana kadar 2480 fidanı toprakla buluşturduk. Bugünde öğrencilerimiz ile birlikte ıhlamur ağaçlarını toprağa ektik. Amacımız çok daha yeşil bir Kestel’i hemşehrilerimiz ile buluşturmak. Bu düşüncelerle Milli Ağaçlandırma Günümüzü kutluyor, oluşturduğumuz bu farkındalıkla milli servetimiz olan ormanlarımızın nesiller boyu varlıklarını sürdürebilmelerini temenni ediyorum.’’ dedi.