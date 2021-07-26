banner4356

Bayram bitti mesai başladı, Megakent trafikle güne uyandı

banner4243

Bayram Tatilinin sona ermesi ile birlikte Megakent’te haftanın ilk iş günü sabahı araç trafiği ve vatandaş yoğunluğu yaşanmaya başladı. Sabah saatlerinde de trafik yoğunluğu oluştu.

Bayram bitti mesai başladı, Megakent trafikle güne uyandı
banner3909

Bayram Tatilinin sona ermesi ile birlikte Megakent’te haftanın ilk iş günü sabahı araç trafiği ve vatandaş yoğunluğu yaşanmaya başladı. Sabah saatlerinde de trafik yoğunluğu oluştu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile birlikte yeni haftanın ilk gününde mesai başladı. İstanbul’da ise sabah saatlerinde mesaiye başlamak için evden çıkan vatandaşların toplu taşımayı kullandıkları görüldü. Ayrıca kendi araçları ile işe gitmek isteyen vatandaşların trafiği hareketlendirdi.

Toplu taşımayı tercih eden vatandaşların metrobüs ve otobüs duraklarında beklerken maske takıp, sosyal mesafe kuralına riayet ettikleri görüldü. Şehrin önemli güzergahlarından biri olan E-5 Karayolu Halıcıoğlu Mevkiinde de yoğunluk yaşandı.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bayram tatili sonrası ilk mesai gününde TEM’de...
Bayram tatili sonrası ilk mesai gününde TEM’de...
  1. ASAYİŞ

banner3552

banner4325

banner3841