Belediyeden ceviz üreticilerine destek

Mustafakemalpaşa Belediyesi kırsalda başlattığı tarımsal eğitim seferberliğini sürdürüyor.

Mustafakemalpaşa’da tarımın geliştirilmesi, toprakların daha verimli kullanılması ve ilçe çiftçisinin bilinçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ceviz yetiştiricilerine ve üretim zincirine dahil olmak isteyenlere destek oluyor.

İklim koşulları ve coğrafi yapısı bakımından ceviz üretimine elverişli topraklara sahip Kırsal Çaltılıbük mahallesinde gerçekleştirilen ‘Ceviz Budama Eğitimi’ üreticiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Ceviz ekiminin mevsimi, aşılama ve budama ile ilgili tüm teknik bilgilerin aktarıldığı eğitimler sonucunda Çaltılıbüklü çiftçiler doğru ekim yaparak yüksek verim alabilecek.

Çaltılıbük Muhtarı Salih Kayacık “Mahallemiz de verimli bir şekilde ceviz fidelerini nasıl canlandırabiliriz diye düşündük ve Başkanımız Mehmet Kanar’a ulaştık. Eğitim talebinde bulunduk. Doğru aşılama, doğru sulama, doğru fideleme yöntemlerini öğrendik, deneyimli eğitmenlerden eğitim almamızı sağlayan Belediye Başkanımız Mehmet Kanar’a teşekkürlerimi sunarım” dedi

Her mahallenin iklim koşullarının, ekim zamanının takibi tutularak düzenli aralıklarla eğitimler önce teorik sonra uygulamalı olarak devam edecek.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar “Üretici çiftçilerimizin her zaman destekçisi olduk. Tek gayemiz üreticimizin bereketli toprakların verimini alabilmeleri. Çiftçilerimiz zarar görmeden bereketli hasatlarına ulaşsınlar diye tüm desteği sağladık. Eğitimlerimiz hız kesmeden devam edecek’” açıklamasında bulundu.