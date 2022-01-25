banner4556

Beykoz beyaz gelinliğini giydi, masalsı görüntüler ortaya çıktı

banner4336

İstanbul’u 5 gündür etkisi altına alan kar, kenti beyaz örtüsüyle kaplarken Beykoz’da da renkli ve kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışı sonrası oluşan masalsı kar manzarası drone ile görüntülendi.

Beykoz beyaz gelinliğini giydi, masalsı görüntüler ortaya çıktı
banner4583

İstanbul’u 5 gündür etkisi altına alan kar, kenti beyaz örtüsüyle kaplarken Beykoz’da da renkli ve kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışı sonrası oluşan masalsı kar manzarası drone ile görüntülendi.

banner4575

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul’un birçok noktasında olduğu gibi Beykoz’da da kar yağışı etkili oldu. İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışının ardından Beykoz beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle İstanbul’un yüksek kesimlerinde olan Beykoz’da etkili olan kar yağışı, sokakları arabaların üstlerini ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Beykoz’da karın yağmasıyla oluşan kartpostallık masalsı görüntüler drone ile görüntülendi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Stefan Kuntz: “Burada bir sistem kurmak için çalışıyoruz”
Stefan Kuntz: “Burada bir sistem kurmak için çalışıyoruz”
  1. SPOR

banner3841

banner4586

banner4577

banner4616