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Bozcaada seferlerine fırtına engeli

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Çanakkale’nin Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bozcaada seferlerine fırtına engeli
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Çanakkale’nin Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege’deki hava muhalefeti sebebiyle Geyikli- Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, “Cuma günü, Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Bozcaada’dan saat 07:00 ve 10:00, Geyikli’den ise saat 08:00 ve 11:00 seferleri iptal edilmiştir. Planlı diğer seferlerimiz gün içerisinde netlik kazanacaktır” ifadelerine yer verildi.

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