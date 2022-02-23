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Bozcaada seferlerine fırtına engeli

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Çanakkale’de, Bozcaada’ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Bozcaada seferlerine fırtına engeli
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Çanakkale’de, Bozcaada’ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege’deki hava muhalefeti sebebiyle Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal ettiğini duyurdu.

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GESTAŞ A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Yarın, Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada’dan saat 07:00’de, Geyikli’den ise saat 08:00’de seferler yapılacak olup, diğer planlı tüm seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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