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Bozcaada ve Gökçeada’ya fırtına nedeniyle 3 gündür sefer yapılamıyor

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Çanakkale’de, olumsuz hava şartları Bozcaada ve Gökçeada’ya 3 gündür feribot seferleri yapılamıyor.

Bozcaada ve Gökçeada’ya fırtına nedeniyle 3 gündür sefer yapılamıyor
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Çanakkale’de, olumsuz hava şartları Bozcaada ve Gökçeada’ya 3 gündür feribot seferleri yapılamıyor.

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Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli- Bozcaada ile Kabatepe- Gökçeada feribot seferlerinin tamamın iptal edildiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Bugün, Kabatepe-Gökçeada hattı ile Geyikli- Bozcaada hattında olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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