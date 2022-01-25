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Bozcaada’ya feribot seferleri yapılamıyor

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Çanakkale’de, Bozcaada’ya bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Bozcaada’ya feribot seferleri yapılamıyor
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Çanakkale’de, Bozcaada’ya bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege’deki hava muhalefeti sebebiyle Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

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GESTAŞ A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Bugün, etkisi devam eden fırtına nedeniyle; Geyikli Bozcaada hattında, gün içerisindeki tüm seferler yapılamayacak olup, akşam saatlerinde fırtınanın etkisini azaltmasıyla Bozcaada’dan saat 21.00’de, Geyikli’den ise saat 22.00’de seferler yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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