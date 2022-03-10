Bulgaristan’da karların erimesiyle Edirne’de nehir debileri arttı

Bulgaristan’da karların erimeye başlamasının ardından kaynağını Bulgaristan’dan alan ve Edirne’den de geçen Meriç ve Tunca nehirlerinin debisinde artış yaşanıyor.

Bulgaristan’da karların erimeye başlamasıyla birlikte Edirne’de Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi artmaya başladı. Bölgede henüz taşkın riski bulunmadığı öğrenilirken, debilerdeki artış her saat artış gösteriyor.

Tunca Nehri’nin Suakacağı istasyonunda 25 Şubat tarihinde yapılan ölçümde 11 metreküp/saniye olan debi, bugün 29 metreküp/saniyeye yükseldi.

Meriç Nehri’nin Kirişhane istasyonunda da 25 Şubat tarihinde yapılan ölçümde 258 metreküp/saniye olan debi, bugün 309 metreküp/saniyeye yükseldi.

Sulu tarım bakımından çiftçi umutlu

Edirneli vatandaşlardan Tuğrul Zekai Tanrıverdi, son bir hafta içinde nehirlerin debisinde artış yaşandığını gözlemlediğini söyledi. Nehirlerde su debisinin artmasının bölge çiftçisi bakımından olumlu olduğuna değinen Tanrıverdi, bereketli bir yıl beklediklerini ifade etti.