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Bulutların ardı güneş oldu

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Balıkesir’de bulutların arasından sızan güneş ışınları seyre doyumsuz saniyeler oluşturdu. Balıkesir’de bulutların arasından süzülen güneş ışığının kentin üstünde oluşturduğu manzara, vatandaşlarca keyifle izlendi.

Bulutların ardı güneş oldu
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Balıkesir’de bulutların arasından sızan güneş ışınları seyre doyumsuz saniyeler oluşturdu. Balıkesir’de bulutların arasından süzülen güneş ışığının kentin üstünde oluşturduğu manzara, vatandaşlarca keyifle izlendi.

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Balıkesir’de birkaç gündür süren bulutlu ve kapalı hava, yağış ve kasvete neden olurken, seyri hoş manzaralar da oluşturuyor. Bulutların arasından süzülen güneş, keyifli dakikalara yaşattı. Vatandaşlar manzarayı şehrin yüksek rakımlı noktalarından izledi. Bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

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