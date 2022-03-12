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Bursa Valisi’nden "Sokağa çıkmayın" uyarısı

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Bursa Valisi Yakup Canbolat, vatandaşları yoğun kar yağışı nedeniyle sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

Bursa Valisi’nden "Sokağa çıkmayın" uyarısı
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Bursa Valisi Yakup Canbolat, vatandaşları yoğun kar yağışı nedeniyle sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

Bursa Valisi Canbolat sosyal medya hesabından, meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı beklendiğini kaydederek, şunları ifade etti:

"Kıymetli hemşehrilerim, meteorolojik verilere göre ilimizde (özellikle ilimizin kuzeyinde) akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklenmekte olup, saat 20.00-07.00 arası trafiğe, özellikle şehirlerarası trafiğe çıkılmamasını, çıkılacaksa kar lastiği ile çıkılmasını istirham ediyorum."

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