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Bursa’da BUDO ve İDO seferleri iptal

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Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri’nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

Bursa’da BUDO ve İDO seferleri iptal
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Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri’nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

BUDO ve İDO resmi sayfasından yapılan paylaşıma göre iptal seferleri şu şekilde:

"07.00’deki Bursa (Mudanya) -İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

08.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

09.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

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09.30’daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

09.30’daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),

10.00’daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO’nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,

07.15 Yalova-Yenikapı,

07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy,

07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa,

8.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy,

19.01 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek".

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