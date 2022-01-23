Bursa’da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Bursa’da kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen tarihi evler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Türkiye’nin birçok şehrinde olduğu gibi Bursa’da da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Şehir merkezinde devam eden kar yağışı güzel görüntüleri de beraberinde getirdi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan Cumhuriyet Caddesi’ne, Atatürk Caddesi’nden ara sokaklara kadar her yeri kaplayan beyazlığın tadını çıkaran vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Bursa’nın sembol yerlerinden tarihi Kozahan da beyazlara gömüldü.

Bursa’da beyaza bürünen tarihi Bursa evleri kartpostalları aratmadı. Uludağ’ın eteklerinde birbirinden farklı renkleriyle cümbüş oluşturan evler havadan böyle görüntülendi. Ulucami, Emirsultan Cami ve Bursa’nın tarihi mekanları kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sessizliğin hakim olduğu Kozahan’da vatandaşlar elektrikli ısıtıcıların başında çaylarını yudumladı. Termometrelerle hava sıcaklığını 2 derece olarak ölçerken, havanın kararması ile eksi derecelere düşmesi tahmin ediliyor. Meteorolojinin resmi internet sitesine göre Bursa’da perşembe gününe kadar kar yağışının devam etmesi bekleniyor.