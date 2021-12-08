Bursa’da nesli tükenmekte olan ördekler için seferberlik

Bursa’da nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ördekler için Avrupa Birliği (AB) harekete geçti. Ördekler için oluşturulan fon ile hazırlanan eylem planı çerçevesinde nesli tükenmekte olan Elmabaş Patka ve Dikkuyruk türleri için sayım yapıldı.

Küresel ısınma, kuraklık, iklim şartları ve bilinçsiz avlanma yüzünden dünyada pek çok hayvanın nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Dünya çapında oluşturulan fonlar sayesinde geliştirilen türlü projeler ile nesli tükenmekte olan türler için hazırlanan eylem planları tek tek uygulamaya sokuluyor. Türkiye çapında nesli tükenmekte olan 5 ördek türü ile ilgili Avrupa Birliği AB devreye girdi. Ördeklerin yaşatılması için oluşturulan fon ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yeni bir metodoloji kapsamında Türkiye’nin nesli tehlike altında türleri için tür eylem planları hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi projesi geliştirildi.

Proje kapsamında Bursa’da yer alan İznik Gölü, Uluabat Gölü ve Kocaçay Deltası sulak alanlarında, DKMP Bursa Şube Müdürlüğü personeli tarafından arazi çalışmaları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen arazi çalışmalarında, küresel ölçekte nesilleri tehdit altında olan beş ördek türünden ikisi olan Elmabaş patka (Aythya ferina) ve Dikkuyruk (Oxyura leucocephala) türlerinin popülasyon durumlarını belirlemek maksadıyla sayımlar yapıldı.