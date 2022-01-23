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Bursa’daki yoğun kar yağışı havadan görüntülendi

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Bursa’da aralıklarla etkili olan kar yağışı, drone ile havadan görüntülendi. Lapa lapa yağan kar yağışının fırsat bilen vatandaşlar, aileleriyle gönüllerince eğlendi.

Bursa’daki yoğun kar yağışı havadan görüntülendi
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Bursa’da aralıklarla etkili olan kar yağışı, drone ile havadan görüntülendi. Lapa lapa yağan kar yağışının fırsat bilen vatandaşlar, aileleriyle gönüllerince eğlendi.

Bursa’da 2 gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle şehir merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı. Aralıklarla yoğun yağan kar yağışı havadan drone operatörleri Abdullah Furkan Bakırcan, Zeki Sevim ve Hüseyin Tuğrul tarafından görüntülendi. Yolların açık olduğu Bursa’da lapa lapa yağan kar yağışını gören vatandaşlar, aileleriyle birlikte dışarı akın etti.

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Süz havuzlarının buz tuttuğu kentte, kar yağışı sebebiyle aç kalan güvercinler de drone operatörleri tarafından beslendi.

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