BUSKİ’de hedef sıfır atık ve temiz çevre

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü’nde çalışan 33 personel, ‘çevre görevlisi’ olarak da kuruma hizmet veriyor.

Çevre görevlileri, gelişen durum ve şartlara göre güncellenen çevre mevzuatı hakkında düzenli aralıklarla bilgilendiriliyor. Bu doğrultuda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda BUSKİ çevre görevlilerine, “Çevre Mevzuatı” konulu eğitim verildi. “Sıfır Atık”, “Atık Yönetmeliği”, “Su Yönetmeliği” ve “2872 Sayılı Çevre Kanunu” hakkında bilgilendirmeler yapılan eğitim seminerinde, çevre kavramı içerisine giren bütün başlıklar mercek altına alındı. Çevre sorunlarının toplumsal ve ekonomik gelişmeye paralel olarak, her geçen gün artış gösterdiğine işaret edilen seminerde, bu durumun, hayat döngüsünü tehdit eder seviyelere ulaştığı uyarısında bulunuldu. Tabiatın dokusunun insan kaynaklı müdahalelerle tahrip edildiğine işaret edilen seminerde, buna “dur” diyebilmenin yolunun çevre şuurundan geçtiğine dikkat çekildi.