Büyükçekmece gölü yağışlar sonrası çamura döndü

Kent genelinde son yağan kar yağışı ve yağmurların ardından Büyükçekmece gölü çamura döndü. Gölün değişen rengi dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul’da son haftalarda yağan kar ve sağanak yağışın ardından birçok göl ve barajın su seviyeleri arttı. İstanbul genelinde barajların doluluk oranı 76.64 olurken Büyükçekmece Baraj gölünün doluluk oranı 71.43 seviyesine kadar çıktı. Ancak Büyükçekmece gölü mavi renginden tamamen çamura büründü. Çamura bürünen Büyükçekmece gölü dron ile havadan görüntülendi.