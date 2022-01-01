Büyükçekmece yeni yıla 22 ıhlamur ağacı dikerek girdi

Büyükçekmece’de, yeni yıla girmeye sayılı saatler kala 22 ıhlamur ağacı dikilerek “Ekoloji Yılı”nın ilk çevre etkinliği gerçekleştirdi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi, son yıllarda yaşanan doğa felaketlerine ve iklim değişikliklerine dikkat çekmek amacıyla 2022 yılını “Ekoloji Yılı” olarak ilan etmişti. İlçede bu kapsamda yeni yıla saatler kala Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve mahalle sakinlerinin katılımıyla ağaç dikim etkinliği gerçekleştirildi. Büyükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi’nde belirlenen bölgeye 22 ıhlamur ağacı dikildi.

“2022 Ekoloji Yılını simgeledik”

2022’de “Ekoloji Yılı” kapsamında ilçeye yüzlerce ağaç dikileceğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün “2022 yılı Büyükçekmece Belediye Meclisi tarafından Büyükçekmece’de “Ekoloji Yılı” olarak ilan edildi. Bugün bölgemizde park ve bahçelerde bir çok faaliyetlerde bulunduk, ağaç diktik. Özellikle müstakilen bu sokağa 22 tane yetişmiş ıhlamur ağacı diktik. Sebebi 2022 “Ekoloji Yılı” nı simgelemektir. Onun adına diktik. 2022 yılının hayırlı uğurlu olması, bereket getirmesi için diktik. Ihlamur ağaçları hoş kokusuyla, çiçeğiyle, çiçeğinden yapılan çayıyla herkesin bildiği tanıdığı muhteşem bir ağaçtır” dedi.