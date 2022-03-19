banner4556

Büyükçekmece’de kar bulutlarının geçiş anı görüntülendi

banner4664

Büyükçekmece’de denizin üstünde gün batımı öncesinde kar bulutlarının geliş anı etkileyici görüntüler oluşturdu.

Büyükçekmece’de kar bulutlarının geçiş anı görüntülendi
banner4582
banner4336

Büyükçekmece’de denizin üstünde gün batımı öncesinde kar bulutlarının geliş anı etkileyici görüntüler oluşturdu.

Kent genelinde üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, zaman zaman olumsuzluklar yaşatıyor. Yaşanan olumsuzlukların yanı sıra kar yağışı sırasında ve sonrasında kartpostallık görüntülerin oluşmasına sahne oluyor. Büyükçekmece’de Marmara denizi manzarasıyla bir vatandaş tarafından time lapse(hızlandırılmış) çekim tekniğiyle çekilen görüntüde ise, gün batımı ve sonrasında kar bulutlarının gelişi görülüyor. Görüntü etkileyici anlara sahne oldu.

YORUM EKLE
Gönder

banner3841

banner4665

banner4578

banner4321

banner4666