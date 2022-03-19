Büyükçekmece’de kar bulutlarının geçiş anı görüntülendi

Büyükçekmece’de denizin üstünde gün batımı öncesinde kar bulutlarının geliş anı etkileyici görüntüler oluşturdu.

Kent genelinde üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, zaman zaman olumsuzluklar yaşatıyor. Yaşanan olumsuzlukların yanı sıra kar yağışı sırasında ve sonrasında kartpostallık görüntülerin oluşmasına sahne oluyor. Büyükçekmece’de Marmara denizi manzarasıyla bir vatandaş tarafından time lapse(hızlandırılmış) çekim tekniğiyle çekilen görüntüde ise, gün batımı ve sonrasında kar bulutlarının gelişi görülüyor. Görüntü etkileyici anlara sahne oldu.