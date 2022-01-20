Büyükşehir, tam tekmil karla mücadeleye hazır

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, meteorolojiden gelen yoğun kar yağışı uyarısının ardından binin üzerinde personel ve yaklaşık 400 araçla teyakkuzda bekliyor.

Bütün birimleriyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazır halde olan Büyükşehir Belediyesi, zorlu hava şartlarında dahi hizmetlerini aralıksız sürdürebilecek.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin, Balıkesir için yoğun kar yağışı uyarısında bulunmasının ardından yağışın olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tüm hazırlıklarını tamamladı. Kış mevsiminin gelmesiyle hava şartlarından dolayı oluşabilecek aksilikler için Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla gerekli tüm önlemleri alan Büyükşehir Belediyesi; kalifiye personeli ve güçlü araç filosuyla teyakkuzda bekliyor.

Kendi sorumluluğunda olan ana arterler ve caddelerde gerekli işlemleri yapan Büyükşehir Belediyesi, ayrıca 20 ilçede, ilçe belediyelerinin sorumluluk alanlarında ihtiyaç dâhilinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi koordinesinde destek sağlayacak. Büyükşehir, yaklaşık 400 araç ve binin üzerinde personelle, vatandaşların olumsuz şartlardan en az şekilde etkilenmesi için 7/24 görevde başında bekleyecek. Yaşanacak olumsuzluklarda toplu taşıma seferlerinin aksamaması için gerekli önlemleri alan Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri ve şehrin muhtelif alanlarında kontroller gerçekleştirilecek Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de her şarta hazırlıklı bir şekilde görevinin başında bekliyor.

Zorlu kış şartlarında maddi durumunun yetersizliği nedeniyle konaklayacak yeri bulunmayan vatandaşlar ise 444 40 10 numaralı hattı arayarak Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlanıp yardım talebinde bulunabilirler.

Dört mevsim sokak hayvanlarının mama ihtiyaçlarını karşılayıp bakımlarını yapan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri de can dostlarımızın zorlu kış şartlarında da bakımlarını gerçekleştirmeye devam edecek.