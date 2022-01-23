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Buz tutan deredeki martıların kar banyosu drone ile görüntülendi

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Etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığının eksinin altına düştüğü Bursa’da Nilüfer Deresi buz tuttu. Buz tutan derede kar banyosu yapan martılar drone ile görüntülendi.

Buz tutan deredeki martıların kar banyosu drone ile görüntülendi
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Etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığının eksinin altına düştüğü Bursa’da Nilüfer Deresi buz tuttu. Buz tutan derede kar banyosu yapan martılar drone ile görüntülendi.

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Cuma gününden itibaren etkisini gösteren kar yağışı ile Bursa’nın tamamı beyaza büründü. Kar yağışıyla beraber hava sıcaklığının da eksinin altında seyrettiği kentteki Nilüfer Deresi buz tuttu. Yaz aylarında sporcuların kano sporu yaptığı dere beyaza bürünürken, bazı noktaları buz tuttu. Fırsatı değerlendiren martıların kar banyosu ise drone ile görüntülendi. Bursa şehir merkezinde ise etkisini arttırarak devam eden kar yağışının 2 gün daha etkili olmasının beklendiği ve kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

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Etkisini gösteren kar, Sakarya’yı beyaza bürüdü
Etkisini gösteren kar, Sakarya’yı beyaza bürüdü
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