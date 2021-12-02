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Caddebostan Sahili kızıla büründü

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İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle dalgaların taşıdığı yosunlar sahile vurdu. Yosunların karaya vurmasıyla Caddebostan Sahili’nin bazı kısımları kızıla büründü. Belediye ekipleri sahil temizliği için çalışmalara başladı.

Caddebostan Sahili kızıla büründü
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İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle dalgaların taşıdığı yosunlar sahile vurdu. Yosunların karaya vurmasıyla Caddebostan Sahili’nin bazı kısımları kızıla büründü. Belediye ekipleri sahil temizliği için çalışmalara başladı.

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