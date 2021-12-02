Caddebostan Sahili kızıla büründü

İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle dalgaların taşıdığı yosunlar sahile vurdu. Yosunların karaya vurmasıyla Caddebostan Sahili’nin bazı kısımları kızıla büründü. Belediye ekipleri sahil temizliği için çalışmalara başladı.
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02 Aralık 2021 Perşembe 15:10
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İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle dalgaların taşıdığı yosunlar sahile vurdu. Yosunların karaya vurmasıyla Caddebostan Sahili’nin bazı kısımları kızıla büründü. Belediye ekipleri sahil temizliği için çalışmalara başladı.