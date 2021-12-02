banner4556

Caddebostan sahilindeki kirlilik havadan ve sualtından görüntülendi

banner4336

İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos sonrası Caddebostan sahiline vuran atıklar havadan ve sualtından görüntülendi.

Caddebostan sahilindeki kirlilik havadan ve sualtından görüntülendi
banner3909
banner4558

İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos sonrası Caddebostan sahiline vuran atıklar havadan ve sualtından görüntülendi.

İstanbul’da geçtiğimiz 3 gün boyunca etkili olan şiddetli rüzgar ve lodos etkisini bugün azaltmaya başladı. Lodosun yaşandığı günlerde Kadıköy Caddebostan sahilinde dalgalar metrelerce yükseğe ulaştı. Lodos sonrasında denizin dibindeki atıklar ve çöpler, Caddebostan sahilinde kıyıya vurdu. Denizden çıkan atıklar arasında pet şişeden çakmağa, tahtadan ayakkabıya kadar bir çok atık olduğu görüldü. Sahildeki kirlilik ise havadan ve sualtından görüntülendi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kerem Aktürkoğlu: “Uzun yıllar Galatasaray’a...
Kerem Aktürkoğlu: “Uzun yıllar Galatasaray’a...
  1. SPOR

banner4391

banner4321

banner3841