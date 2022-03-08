Çalışan kadınlar adına 30 bin tohum topu atılacak

Sosyal sorumluluk bilinciyle hayata geçirdiği projeleri ile söz ettiren Akiş GYO, iki yıldır iş birliğini devam ettirdiği ecording uygulamasıyla Akasya ve Akbatı çalışanı kadınlar adına #Kadınlarhayatverir bilinciyle doğaya kazandırdı.

Akiş GYO, küresel iklim krizine karşı sürdürülebilir ve inovatif çevre teknolojileri geliştiren ecording uygulaması ile yaptığı iş birliğiyle ormanlara hayat vermeyi sürdürüyor. Gerçekleştirilen bu iş birliğiyle bugüne kadar 59 bin tohum topunu, insansız hava araçları ecodrone’lar aracılığıyla ağaçlandırılması zor alanlara atarak toprakla buluşturan Akiş GYO, bu yıl da 30 bin tohum topu desteği ile ekolojik yaşamın sürdürülebilirliğine katkıda bulunacak.

1 Mart - 5 Mayıs tarihleri arasında ecording tarafından gerçekleştirilecek tohum topu atışı ile yeşillendirme çalışmalarına katkı sunulacak. Muğla bölgesindeki Karaçam ve Kızılçam ağaçları tohum topu atışı Akiş GYO bünyesinde Akasya ve Akbatı çalışanı kadınlar adına “Kadınlar hayat verir” sloganıyla gerçekleştirilecek.

Ağaçlandırma çalışmalarına yeni bir bakış açısı getiren ecording, geliştirdiği ecoDrone’larla erişimi zor alanlarda sadece 10 dakikada 2 bin 500 tohum atışı gerçekleştirirken, tohum topu atışı gerçekleştirenlere “Ağacım Nerede” uygulamasıyla fidanlarının durumunu takip etme imkanı da sunuyor.