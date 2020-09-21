Küçük Çamlıca’ya yapılan TV-Radyo Kulesi geçtiğimiz hafta yayınlar başlamıştı. Şimdi Çamlıca Tepesi’nde bulunan ve İstanbul silüetine büyük bir iz bırakan eski vericiler sökülmeye başlandı. Büyük Çamlıca Tepesi’nde yer alan çok sayıda anten verici ekiplerin çalışmaları ile sökülüyor. Söküme başlanan anten vericileri havadan görüntülendi.
Çamlıca Tepesi’ndeki anten vericiler sökülmeye başlandı
İSTANBUL ÜSKÜDAR'DA BULUNAN ÇAMLICA TEPESİ'NDEKİ ESKİ ANTEN VERİCİLERİN SÖKÜMÜNE BAŞLANDI. SÖKÜMÜ BAŞLANAN ANTEN VERİCİLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.
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